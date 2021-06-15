Reklam amaçlı toplu e-posta ya da mesaj göndermek suç mudur?

Toplu e-posta gönderiminde, söz konusu e-postalar internet sitesi sahiplerinin bilgilerinden, söz konusu sosyal medyada bulunan mail adreslerinden yahut bu dataları satan çeşitli firmalardan temin edilmekte ve kullanıcıya reklam yapılmaktadır.

KULLANIM KISTASI MARKA BİRLİĞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu reklam içeriğinde kullanımın kıstası, marka bilinirliği ve iletişim araçlarının bulunmasıdır. Güvenilmeyen firmalardan gelen e-postalara kimse riayet etmemektedir.

TOPLU E-POSTA GÖNDERİMİ YASAĞA TABİ DEĞİL ANCAK...

Toplu e-posta gönderimi, şu anki mevzuat bakımından herhangi bir kısıtlamaya yahut yasağa tabi değildir. Ancak toplu e-posta gönderen, ticari mahiyette faaliyet gösteren bir firma ise, haksız rekabet hükümlerine göre dava ile karşılaşabilir.

Aldatma, tüketiciyi kandırma yönünden de davayla karşılaşılması mümkün olabilmektedir.

