'Reklam aşkı' denilmişti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden ilk paylaşım! Kucağına alıp poz verdi

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti uzun süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Zaman zaman magazin kameralarına yakalanan çift bu kez sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.

Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı için kimileri reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak 'ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler.' demişti.

Son olarak Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülenen çift kameraları görünce şaşkına dönmüş ve Mert Demir 'nereden ve nasıl buldunuz gerçekten?' diye sormuştu.

Serenay Sarıkaya Instagram hesabında baş harflerinin arasına kalp koyarak 'SS MD' notuyla paylaşım yaptı.

Peş peşe paylaşım yapan Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu da paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

Kısa sürede gündem olan pozlara sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.