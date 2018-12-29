HABER

Reklam panosuna çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 07:26 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan TIR, reklam panosuna çarptı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan TIR, reklam panosuna çarptı. Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Sefa G. (40) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. yönetimindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak, araç trafiğini bir süreliğine tek şeritten sağladı. Sefa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Apartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendiApartman dairesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Anne cinayetini kalp ilacı çözdü

İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.