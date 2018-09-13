Reklam panosundaki ilan işinin patronu yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilanını reklam panosunda gördüğü girişimcilik kursuna katılarak sertifika alan kadın, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu.

Ev hanımı 37 yaşındaki Gülay Arslan, bir reklam panosunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) kadınlara yönelik girişimcilik kursu verileceği ilanını gördü.

Yıllardır iş kurma hayaliyle yaşayan 2 çocuk annesi Arslan, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılma kararı aldı.

Gördüğü eğitim sonrası girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan Arslan, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu.

Girişimci Arslan, reklam panosundaki kurs ilanını tesadüfen gördüğünü ve böylelikle kurslara katılma kararı aldığını söyledi.

Küçük yaştan beri kendi işini kurmanın hayaliyle böyle bir sorumluluğun altına girdiğini belirten Arslan, "KOSGEB'in ocak ayı içerisinde Dörtyol Belediyesi iş birliğiyle açtığı girişimcilik kursuna katılarak belgemi aldım ve hemen işimi kurdum. İlk reklamı gördüğümde eşime söyledim. Eşim pasta imalatı işinde çalışırdı ben de zaman zaman ona yardıma giderdim ve bu işi az çok biliyordum. Sonra lokum imalathanemi açtım ve eşimle 2 çocuğum da bana yardım ediyor, işlerimiz çok iyi." dedi.