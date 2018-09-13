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Reklam panosundaki ilan işinin patronu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Hataylı girişimci kadın, reklam panosunda ilanını gördüğü girişimcilik kursuna katılıp sertifika alarak işini kurdu - Lokum imalathanesi açan Gülay Arslan, diğer kadınlara da örnek olup istihdam sağlamak istiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ilanını reklam panosunda gördüğü girişimcilik kursuna katılarak sertifika alan kadın, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu.

Ev hanımı 37 yaşındaki Gülay Arslan, bir reklam panosunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) kadınlara yönelik girişimcilik kursu verileceği ilanını gördü.

Yıllardır iş kurma hayaliyle yaşayan 2 çocuk annesi Arslan, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılma kararı aldı.

Gördüğü eğitim sonrası girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan Arslan, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu.

Girişimci Arslan, reklam panosundaki kurs ilanını tesadüfen gördüğünü ve böylelikle kurslara katılma kararı aldığını söyledi.

Küçük yaştan beri kendi işini kurmanın hayaliyle böyle bir sorumluluğun altına girdiğini belirten Arslan, "KOSGEB'in ocak ayı içerisinde Dörtyol Belediyesi iş birliğiyle açtığı girişimcilik kursuna katılarak belgemi aldım ve hemen işimi kurdum. İlk reklamı gördüğümde eşime söyledim. Eşim pasta imalatı işinde çalışırdı ben de zaman zaman ona yardıma giderdim ve bu işi az çok biliyordum. Sonra lokum imalathanemi açtım ve eşimle 2 çocuğum da bana yardım ediyor, işlerimiz çok iyi." dedi.

İşinde başarıyı yakalayıp diğer kadınlara istihdam sağlamak isteyen Arslan tüm kadınlara iş kurma ve iş yaşamına girmede cesaretli olmaları çağrısında bulundu.

Arslan, "Artık kadınlarımız evde oturmasınlar, bu destekten faydalansınlar. Kadınlarımız girişimcilik kurslarına gitsinler, destekten faydalansınlar. Ben katıldığım ve destek aldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım herkes bunu yapabilir, başaramayan kadın yoktur bence." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik kadın KOSGEB Kurs

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