Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü

Şişli’de kaldırımda yürüdüğü esnada başına reklam panosundan parça düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Reklam panosunun devrilmemesi için iki vinçle sabitlendiği görüldü.

Olay, dün saat 19.00’da Şişli ilçesi Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’na yürüyen Hasan Aydın isimli kişinin başına reklam panosundan parça düştü. Reklam panosunun düşmesinden dolayı başından ağır yaralanan Hasan Aydın, ambulans yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hasan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha sonra inşaat önünde bulunan reklam panosunun devrilmemesi için iki adet vinçle sabitlendiği görüldü.



