HABER
  4. Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü

Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

Şişli’de kaldırımda yürüdüğü esnada başına reklam panosundan parça düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü

Şişli’de kaldırımda yürüdüğü esnada başına reklam panosundan parça düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Reklam panosunun devrilmemesi için iki vinçle sabitlendiği görüldü.

Olay, dün saat 19.00’da Şişli ilçesi Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’na yürüyen Hasan Aydın isimli kişinin başına reklam panosundan parça düştü. Reklam panosunun düşmesinden dolayı başından ağır yaralanan Hasan Aydın, ambulans yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hasan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha sonra inşaat önünde bulunan reklam panosunun devrilmemesi için iki adet vinçle sabitlendiği görüldü.

Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Avrupa’nın en büyük barajında su tutulmaya başlandıAvrupa’nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı
Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklamaSakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.