MAGAZİN

Reklam pozu

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, bir giyim firması için verdiği bu pozu sosyal medyada paylaştı ve olay oldu.

Son dönemde hem konserleri hem de rol aldığı polisiye dizi ile gündemde olan Jeninfer Lopez tanıtım yüzü olduğu bir giyim firması için verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Jeninfer Lopez

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48 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez'in hayranları yıldızın iki parçalı kıyafetiyle verdiği bu poza beğeni yağdırdı. Lopez'in Instagram'da 7 milyonu aşkın takipçisi var. Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Lopez, bir süredir beyzbol yıldızı Alex Rodriguez ile mutlu bir ilişki yaşıyor.
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