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Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten yuvarlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir kişinin elindeki reklam tabelası ile kamyonetten düşme anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'da MOBESE kamerasına yansıyan görüntüye göre, merkez Kayapınar ilçesinde Türk Telekom Köprülü Kavşağı'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasında reklam tabelasını taşıyan kişi üzerine devrilen tabela ile kamyonetten düştü.

Kazada tabelanın altında kalan kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla tabelanın altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza mobese kamerası reklam tabelası

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