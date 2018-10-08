Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten yuvarlandı

Diyarbakır'da MOBESE kamerasına yansıyan görüntüye göre, merkez Kayapınar ilçesinde Türk Telekom Köprülü Kavşağı'nda seyir halinde olan kamyonetin kasasında reklam tabelasını taşıyan kişi üzerine devrilen tabela ile kamyonetten düştü.

Kazada tabelanın altında kalan kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla tabelanın altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. (AA)

