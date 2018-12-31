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Reklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

KONYA'da, apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden atlayan reklamcı Emrah Y.

Reklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden atlayan reklamcı Emrah Y. (36), yaşamını yitirdi. Eşine 'Yapamadım. Başaramadım. Seni seviyorum' yazılı not bıraktığı öğrenilen Emrah Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da son olarak 'Hoşçakal' şarkısının sözlerini paylaştığı görüldü.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Şeker Mahallesi İsmail Beliğ Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Emrah Y., oturduğu 11'inci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra merdiven boşluğu penceresinden atladı. Emrah Y, beton zemine düştü. Site sakinlerinin görüp, haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi duyup, olay yerine gelen Emrah Y.'nin yakınları ise gözyaşları döktü.
'BAŞARAMADIM, SENİ SEVİYORUM' NOTU
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evde inceleme yaptığı sırada Emrah Y.'nin o sırada evde olmayan eşine bıraktığı notu buldu. Notta, 'Yapamadım. Başaramadım. Seni seviyorum' yazdığı öğrenildi. Emrah Y.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ise son olarak Şebnem Ferah'ın 'Hoşçakal' isimli şarkısının 'Söylenecek söz yok/ Gidiyorum ben/ Hoşçakal' sözlerini paylaştığı belirlendi. Emrah Y.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Reklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladıReklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladıReklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladıReklamcı, eşine not bırakıp, 11'inci kattan ölüme atladı

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