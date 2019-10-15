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Rekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

 SALİHLİ Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçede geçen yıl 50 ton olan zeytin üretiminin 30 tona kadar düştüğünü ancak fiyatların iyi olması nedeniyle üreticinin yüzünün biraz olsun güldüğünü söyledi.

Rekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- SALİHLİ Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçede geçen yıl 50 ton olan zeytin üretiminin 30 tona kadar düştüğünü ancak fiyatların iyi olması nedeniyle üreticinin yüzünün biraz olsun güldüğünü söyledi.
Salihli'de toplam 90 bin 432 dekar alanda zeytin hasadına başlandı. İlçeye bağlı 50 mahallede hem sağlık hem de sofralık zeytinlerin hasadı yapılacağı ve hasadın yaklaşık 2 ay sürmesinin beklendiği bildirildi. Salihli'de 58 bin 903 dekar alanda sofralık, 31 bin 529 dekar alanda ise yağlık zeytin yetiştirildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "İlçede üretilen zeytinlerimizin büyük bir kısmı 'trilye' cinsi, ancak 'tekir' ve 'domat' denen türler de 4 yıldan beri yetiştirilmeye başlandı. Genelde hasat, ekim ayının ilk haftası başlar, dekarın büyüklüğüne göre 35- 40 gün kadar sürer. Günde 3 ile 4 ton arasında zeytin toplayan bir üreticimiz akşam üzeri mahalledeki tüccara ürününü getirir, eleklerden geçirir. Burada kalibresine göre numaralara ayrılır" dedi.
'REKOLTE DE DÜŞÜŞ VAR'
Türkiye genelinde zeytin rekoltesinde yüzde 30- 40 oranında düşüş yaşandığını belirten Yalvaç, "Sadece Salihli ovasında değil, tüm Türkiye'de zeytin rekoltesi geçen yıla göre ciddi düşüş gösterdi. Geçen yıl Salihli'de 50 ton olan zeytin rekoltesi bu yıl 30 tona kadar düştü. Ancak geçen yıl kilo başına kalitesine göre 6- 9 TL'ye alıcı bulan zeytinin fiyatı bu yıl 6,5 ile 7,75 TL arasında. Fiyat biraz olsun daha iyi olduğu için üreticiyi kurtarıyor. Salihli'de büyüklerimizden kalan yerlerimize eskiden hep buğday ekiliyordu. Son 10 yıldan bu yana damla sulama sisteminin gelişmesi hem de çiftçinin tahılda istediği parayı alamaması hem de zeytinin geleceğini iyi gördüğümüz için çoğumuz bu alanlarda artık buğday yerine zeytin yetiştirmeye başladık. Dağlık ve yüksek alandaki önceden hiç kullanmadığımız bile artık zeytinliğe döndü" diye konuştu.
'İŞÇİ SIKINTISI YAŞANMIYOR'
Hasatta çalışan işçilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Yalvaç, "Zeytindeki tarım işçileri, üzümdeki gibi değil. Üzümde birçok bölgeden işçi gelir ancak zeytinde genel olarak uzun yıllar çalışılan tarım işçileri tercih edilir. Zeytinde çok işçi sıkıntısı yaşamıyoruz. İşçiler üzümü hasadını bitirmiş oluyor bu nedenle başka gidecekleri yer olmadığı için de zeytin toplamaya geliyorlar. Bu nedenle işçi bulma anlamında sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

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Rekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdüRekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdüRekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdüRekoltesi düşen zeytinde fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

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