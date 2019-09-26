"Rekor" derecede alkollü motosiklet sürücüsüne ceza

Iğdır'da trafik ekiplerince ehliyetsiz ve aşırı alkollü olarak motosiklet kullanırken yakalanan kişiye 3 bin 509 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Evrenpaşa Caddesi'ndeki trafik denetimleri sırasında seyir halindeyken davranışlarından şüphelendikleri üç tekerlekli motosikletin sürücüsünü durdurdu.

Alkol kontrolünde 4,25 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı anlaşıldı.

Motosikletinin muayenesinin de olmadığı tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanuna'na göre "Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak", "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" ve "Alkollü araç kullanmak" suçlarından 3 bin 509 lira ceza kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca aşırı alkollü olarak motosiklet kullandığı için adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, "Motosiklet sürücüsünde 4.25 promil olarak tespit edilen alkol miktarı, Iğdır ve Türkiye genelinde son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol tespitleri arasında yer almıştır." ifadesine yer verildi.

Kentte, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre denetim yapan ekiplerin uygulamalarının artarak devam edeceği kaydedildi.

