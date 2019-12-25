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Rekor Edirne'de; 123 bin 377 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bu yıl içinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı.

EDİRNE'de bu yıl içinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçak geçmek isteyen 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 bin göçmenin yakalandığı kentte, bu yıl sayı rekor seviyeye ulaştı. İl Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye genelinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 441 bin 532'ye ulaştı.
Yaşadıkları ülkelerdeki savaş, yoksulluk ve çeşitli nedenlerle daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında, kadın, çocuk, genç, yaşlı bulunan göçmenler, Türkiye'de en önemli geçiş güzergahı olarak Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'yi seçiyor. Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri, kaçak göçmenlerin yasadışı yollardan geçişlerini önlemek için sıkı güvenlik önlemleri alarak, sık sık operasyonlar düzenliyor.
EDİRNE'DE REKOR YAKALAMA
Göç İdaresi'nin verilerine göre, 123 bin 377'si Edirne'de olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana Türkiye'de 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığı Edirne'de bu yıl 123 bin 377 kişiyle yakalanan göçmen sayısı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Edirne'de yakalanan 123 bin 377 kişiden ilk sırayı 33 bin 154 kişiyle Pakistanlılar alırken, onları 26 bin 061 kişiyle Afganlılar, 11 bin 722 kişiyle Bangladeş, 52 bin 440 da diğer uyruklular aldı.
Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a yasadışı yollardan geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerindeki soruşturmalarının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Burada tüm ihtiyaçları karşılanan göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderiliyor.
YUNANİSTAN, DARP EDEREK GERİ GÖNDERDİ
Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçen göçmenlerden bazıları ile bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından darp edilip, para ve eşyaları alındıktan sonra zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri itiliyor. Daha iyi yaşamak için Afganistan'dan çıktığı umut yolculuğunda geçtiği Yunanistan'da yakalanan Kamalel Nezi(22), Yunan polislerinin kendisini darp ederek zorla Türkiye'ye deport ettiğini söyledi. Yunan polislerinin üzerlerindeki paraları ve cep telefonlarını alıp bota bindirip Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Nezi, Afganistan'dan Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a geçtim ve orada beni yakaladılar. Beni bir kampa getirdiler. Burada çocuklarında bulunduğu 35 -40 kişilik bir grup halinde, cep telefonlarımızı, paralarımızı alıp bizi bota bindirip zorla Türkiye'ye ittiler. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz kalmıştı. Türkiye bize çok iyi davrandı. Bize sıcak çorba verdiler. Yunanistan'da bizi dövdüler ve bize hiç yiyecek vermediler. Türk yetkililere çok teşekkür ediyoruz, bize çok iyi davranıyorlar. Biz toplam 35 kişiydik dedi.

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