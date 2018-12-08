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Rekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da geçen Çarşamba günü TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Rekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyede

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'da geçen Çarşamba günü TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Çarşamba günü Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da, sakatatların arasına gizlenmiş 1 ton 271 kilo eroin ele geçirdi. Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki eroinle ilgili TIR sürücüsü ile araçta bulunun 2 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi de Van'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirildi.
Aralarında eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E.'nin de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

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Rekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyedeRekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyedeRekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyede

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