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Rekor fiyat! Frida Kahlo’nun otoportresi satılıyor

23.09.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo’nun kocası Diego Rivera’nın da yer aldığı bir otoportresinin New York’ta düzenlenen müzayedede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

Rekor fiyat! Frida Kahlo’nun otoportresi satılıyor

Sotheby’s Müzayede Evi, Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo’nun kocası Diego Rivera’nın da yer aldığı bir otoportresinin New York’ta düzenlenen müzayedede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

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'DIEGO VE BEN' İSİMLİ OTOPORTRE

1949’da yapılan "Diego y yo" (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo’nun 2016’da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi. "Diego y yo" en son 1990’da Sotheby’s’de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Tabloda, Rivera’nın yüzü Frida’nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sotheby’s’in kasım ayında New York’ta düzenleyeceği müzayededen önce ise tablo, 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da sergilenecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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