Rekor kıran GTA oyunu Adana’da gerçek oldu

Dünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto (GTA) oyunundaki ’forkliftle hırsızlık’ Adana’da gerçek oldu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 6 Haziran’da Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarında bulunan bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan E., kadın kuaförü olan ağabeyi Özgür E. ve arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. ile Baki C.’yi de yanına alarak C.K.’nin evine girdi. Şüpheliler, evden 10 yüzük, 15 kolye, 1 set ile bilezik, 2 künye 4 küpe ve 25 tam altın çalarak kayıplara karıştı. C.K., eve döndüğünde kapının kilidinin kırılmış olduğunu görünce altınlarını kontrol etti. 60 bin lira değerindeki birikiminin çalındığını anlayan C.K. polise başvurdu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, hırsızları her yerde aramaya başladı. Bu arada ilk olaydan bir ay sonra O.A. adlı kadının Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81008 sokakta bulunan evinin, kapısının kilit göbeğini kırarak daireye giren zanlılar, O.A.’nın yatak odasında bir kasa buldu. Hırsızlar çarşafa sardıkları kasayı taşıyarak kiraladıkları otomobile yükledi. Araçla birlikte uzaklaşan şüphelilerden İhsan E., çaldıkları kasayı yakınına ait forklifte yükleyerek ıssız bir yere taşıdı. Zanlılar, kasanın içindeki 1 takım altın set, 2 Adana burması, 200 euro para, 50 çeyrek, 4 yarım altın ve 1 adet ince seti aldı.

Hırsızların taktiği GTA’yı akıllara getirdi

Hırsızların çaldıkları kasayı bir yerden başka bir yere forkliftle taşımaları dünya genelinde oynanma rekorları kıran Grand Theft Auto (GTA) oyununu akla getirdi. Bu oyunda da çalınan eşyalar forkliftle taşınıyordu. Zanlıların bu oyunu oynadıkları ve bu oyundan esinlenerek çaldıkları kasayı da aynı oyundaki gibi taşıdıkları tahmin ediliyor.

Ev sahibi O.A., kasasının çalındığını ve içerisinde 70 bin lira altın olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartman çevresindeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis şüphelilerin kiraladıkları aracın gittiği güzergahları haritadan tek tek tespit etti. Kasayı forkliftle taşıyan zanlıların, Adana’dan kaçtığını belirleyen polis, şüphelilerin kente dönmesini bekledi.

Polis zanlıların Adana’ya geldiğini belirleyerek onları takibe başladı. Polis zanlıları başka bir evden yine kapı kilit göbeğini sökerek hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Bugüne kadar 8 evden 450 bin liraya yakın hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 5 zanlıdan Özgür E. ve İhsan E.’nin kardeş ve kadın kuaförü oldukları öğrenildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan iki kardeş ve Hakan Emre B. tutuklanırken, iki zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.