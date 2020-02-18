Rekorların telefonu: Xiaomi Mi 10 ikinci kez rekor kırdı!

Xiaomi Mi 10 geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Fakat haftaya damga vuran cihazın özellikleri ve fiyatından çok, satışa çıkmasıyla satılmasının bir olmasıydı. Xiaomi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çin'de satışa çıkartığı Xiaomi Mi 10 akıllı telefonların 55 bin adetlik ilk stoğunu sadece 1 dakika içerisinde sattı. Böylece 1 dakika içerisinde kasasına yaklaşık 30 milyon dolar koyan şirkette yüzler gülmeye başladı. Bugün Xiaomi Mi 10'un ikinci partisini de satışa sunan şirket, 1 dakikalık süreyi daha da kısalttı ve inanılması güç bir rekor daha kırdı.

XİAOMİ Mİ 10 TEKRAR SATIŞ REKORU KIRDI

Xiaomi Mi 10 sahibi olmak isteyen Çinlilerin Xiaomi Mi 10 satış sayfasına girmesiyle çıkması bir oldu. Çünkü Xiaomi Mi 10'un ikinci stoğu sadece 55 saniye içerisinde tükendi. Xiaomi bugün ki satışlardan toplamda 200 milyon yuan'lık (yaklaşık 28.6 milyon dolar) bir gelir elde etmeyi başardı. Bu rekorlar Xiaomi Mi 10'un güçlü donanım performansının yanında yüksek satış performansının da olduğunu kanıtladı. Fakat Xiaomi Endüstri Yatırım Departmanı Ortağı Pan Jiutang'a göre bu performansa koronavirüs salgını sekte vurabilir.