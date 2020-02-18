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Rekorların telefonu: Xiaomi Mi 10 ikinci kez rekor kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 kendi rekorunu yine kendisi kırdı. Xiaomi Mi 10, ilk parti satışıyla kırdığı 60 saniyelik rekoru, ikinci parti satışları ile daha da geliştirdi. Xiaomi, sadece 55 saniye içerisinde ikinci partide yer alan tüm Xiaomi Mi 10 akıllı telefonları sattı.

Rekorların telefonu: Xiaomi Mi 10 ikinci kez rekor kırdı!

Xiaomi Mi 10 geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Fakat haftaya damga vuran cihazın özellikleri ve fiyatından çok, satışa çıkmasıyla satılmasının bir olmasıydı. Xiaomi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çin'de satışa çıkartığı Xiaomi Mi 10 akıllı telefonların 55 bin adetlik ilk stoğunu sadece 1 dakika içerisinde sattı. Böylece 1 dakika içerisinde kasasına yaklaşık 30 milyon dolar koyan şirkette yüzler gülmeye başladı. Bugün Xiaomi Mi 10'un ikinci partisini de satışa sunan şirket, 1 dakikalık süreyi daha da kısalttı ve inanılması güç bir rekor daha kırdı.

XİAOMİ Mİ 10 TEKRAR SATIŞ REKORU KIRDI

Xiaomi Mi 10 sahibi olmak isteyen Çinlilerin Xiaomi Mi 10 satış sayfasına girmesiyle çıkması bir oldu. Çünkü Xiaomi Mi 10'un ikinci stoğu sadece 55 saniye içerisinde tükendi. Xiaomi bugün ki satışlardan toplamda 200 milyon yuan'lık (yaklaşık 28.6 milyon dolar) bir gelir elde etmeyi başardı. Bu rekorlar Xiaomi Mi 10'un güçlü donanım performansının yanında yüksek satış performansının da olduğunu kanıtladı. Fakat Xiaomi Endüstri Yatırım Departmanı Ortağı Pan Jiutang'a göre bu performansa koronavirüs salgını sekte vurabilir.

Xiaomi Mi 10-1

XİAOMİ Mİ 10 ÖNEMLİ TEDARİK SORUNLARI İLE KARŞILAŞABİLİR

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi Mi 10 serisinin koronavirüs salgınından etkilenmeyeceğini, her şeyin çok titiz bir şekilde planlandığını ve Xiaomi'nin mevcut üretim kapasitesinin Mi 10 üretimi için yeterli olduğunu paylaşmıştı. Ancak Xiaomi Endüstri Yatırım Departmanı Ortağı Pan Jiutang bağlı bulunduğu şirketin CEO'su ile aynı fikirde değil. Zira, Jiutang'a göre Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Xiaomi, birkaç hafta boyunca Çin'de önemli tedarik sorunlarıyla karşılaşabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle Xiaomi'nin birçok üretim tesisinin kapalı olduğunu ve koronavirüs salgınına karşılık karantina uygulamasının daha da genişlediğini düşünürsek Jiutang tarafından bahsedilen birkaç haftalık süre daha da uzayabilir gibi görünüyor.

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