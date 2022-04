Rekortmen astronot Scott Kelly, 500 bin dolara NFT sattı! Ukrayna detayı alkış topladı

NFT (Non-funginle Token - Değiştirilemez Jeton) çılgınlığı tam gaz sürerken, ünlü birçok isim kendi NFT'lerini satışa sunmaya başladı, hatta gelir elde ettiler. Üstelik ruhunu NFT olarak satan bir gence dahi rastladık. Ancak onun kadar ilginç olmasa da yine de takdir edilmesi muhtemel bir NFT satışı daha gerçekleştirildi. Satışı yapılan bu NFT'nin arkasında ise uzayda kalma rekoru kıran dünyaca ünlü eski NASA astronotu Scott Kelly var.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aralıksız 340 gün geçiren ve bir rekora imza atan astronot Scott Kelly, ilk NFT projesini satışa sundu. "Dreams Out of this World" (Bu Dünya'nın Dışından Hayaller) adını taşıyan koleksiyon 500 bin dolara satıldı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detayların yer aldığı projenin geliri ise Ukrayna'ya gidecek. Kelly'nin bu kararı, sosyal medyada alkış toplamış durumda.

Scoot Kelly, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Bu projeyi destekleyen herkese teşekkürler! Bu savaşın ortasında Ukrayna halkına yardım etmek için sanat aracılığıyla bir araya gelebilmemiz muhteşem. Bugün 500 bin dolardan fazla para toplandı" ifadelerini kullandı.

I'm proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it's amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS