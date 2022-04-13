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Rekortmen astronot Scott Kelly, 500 bin dolara NFT sattı! Ukrayna detayı alkış topladı

13.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzayda kalma rekoru kıran dünyaca ünlü eski NASA astronotu Scott Kelly, NFT furyasına katılan son isimlerden oldu. İlk NFT projesi "Dreams Out of this World"ü (Bu Dünya'nın Dışından Hayaller) resmi olarak satışa sunan Kelly, 500 bin dolar topladı. Ukrayna ayrıntısı ise dikkatleri üzerine çekti.

Rekortmen astronot Scott Kelly, 500 bin dolara NFT sattı! Ukrayna detayı alkış topladı

NFT (Non-funginle Token - Değiştirilemez Jeton) çılgınlığı tam gaz sürerken, ünlü birçok isim kendi NFT'lerini satışa sunmaya başladı, hatta gelir elde ettiler. Üstelik ruhunu NFT olarak satan bir gence dahi rastladık. Ancak onun kadar ilginç olmasa da yine de takdir edilmesi muhtemel bir NFT satışı daha gerçekleştirildi. Satışı yapılan bu NFT'nin arkasında ise uzayda kalma rekoru kıran dünyaca ünlü eski NASA astronotu Scott Kelly var.

İLK NFT'SİNE 500 BİN DOLAR! KARARI TAKDİR GÖRDÜ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aralıksız 340 gün geçiren ve bir rekora imza atan astronot Scott Kelly, ilk NFT projesini satışa sundu. "Dreams Out of this World" (Bu Dünya'nın Dışından Hayaller) adını taşıyan koleksiyon 500 bin dolara satıldı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detayların yer aldığı projenin geliri ise Ukrayna'ya gidecek. Kelly'nin bu kararı, sosyal medyada alkış toplamış durumda.

Scott Kelly

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DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDEN KELLY: BU SAVAŞIN ORTASINDA...

Scoot Kelly, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Bu projeyi destekleyen herkese teşekkürler! Bu savaşın ortasında Ukrayna halkına yardım etmek için sanat aracılığıyla bir araya gelebilmemiz muhteşem. Bugün 500 bin dolardan fazla para toplandı" ifadelerini kullandı.


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