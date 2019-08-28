HABER

Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı.

Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı

Rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.
Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

“Bu balığı avlamak tecrübe ve deniyim gerektiriyor”
Akya avı esnasında yaşadığı heyecanı dile getiren Müjdat Turan, “Zıpkınla balık avcılığında en zor avlardan biri de akya avıdır. Kendi dünyasında oldukça güçlü olan bu balığı avlamak tecrübe ve deniyim gerektiriyor. Bu videoda yapmış olduğum avda yaklaşık 8-10 metrelerde aniden karşıma çıkınca çok heyecanlandım. Nabzım yükseldi kalbim bir an durdu. Heyecanımdan ellerim ayaklarım titredi. Saniyeler içinde kendimi kontrol ederek atış yaptım buraya kadar her şey yolundaydı. Balığı vurduktan sonraki mücadelem çok zor oldu. Akıntılar ve dalgalar balığa ulaşmamı zorlaştırsa da uzun uğraşlar sonrası bu güzel trofeyi almayı başardım” dedi.

Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Otogarda taksilere denetimOtogarda taksilere denetim
Maltepe'de otel odasında cinayetMaltepe'de otel odasında cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Son dakika! Mardin, Şırnak ve Batman'da Kıran-2 Operasyonu başladı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.