Rekortmen milli para atlet, protezini bağışlayacak

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.

Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, ağustos ayında Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak, rekor kıran para atlet, 13 Kasım'da Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde ise rekorunu 14.54'e çekti.

Şampiyonada finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine ilerleyen milli atlet, düzenli ve disiplinli bir şekilde idman yaptığını anlatarak şöyle konuştu:

"Antrenörlerim eşliğinde sürekli çalıştım ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Ülkemizin ilk ve tek protez bacaklı atletiyim. Halen T63 klasmanında 100 metre ve 200 metre rekorları bana ait. 5 yıllık süreçte uluslararası organizasyonlarda da yer almayı başardım. İlk olarak 2016 yılında İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve burada 4'ncü oldum. Atletizme geç yaşta başladım. İtalya'da 4'ncü olmam beni şüpheye düşürdü. Fakat vazgeçmedim. 2017 yılında bu kez Londra'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. 65 bin biletli seyirci önünde final koştum. Rekorlar kıran Richard Sam Bera ile koştum, elit atletlerle koşuya katıldım. Ertesi yıl Berlin'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda yine 4'ncü oldum. 13 Kasım 2019'da da Dubai'deki Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldim."