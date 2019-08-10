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Rekortmen yazar gözünü "Afrika'nın çatısı"na dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Serbest dalış rekortmeni, yazar Ufuk Koçak: - "Afrika'nın çatısı olarak adlandırılan Kilimanjaro Dağı'na tırmanmayı düşünüyorum. Onunla ilgili bir çalışmamız var"

KOCAELİ (AA) - Serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Sınırsız" isimli kitabıyla Kocaeli'deki okuyucularıyla buluştu.

17 Ağustos Marmara Depremi’nde üç gün enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağını kaybeden serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "yeniden doğuşunu" ve dünya çapında bir rekortmene dönüşünün öyküsünü anlattığı, kitabının imza gününü, İzmit'teki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdi.

Okuyucularıyla buluşan Koçak, kitabını imzaladıktan sonra kitapseverlerle fotoğraf çektirdi.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede kitabın beşinci baskısını yaptığını belirterek kitapseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitabının, anılarına da yer verdiği bir otobiyografi olduğunu ifade eden Koçak, enkazın altından çıkıp serbest dalış rekoruna gittiği süreci anlattığını kaydetti.

Koçak, karşısına çıkan zorlukları aşıp rekora giden serüvenini okuyucuya aktardığını dile getirerek, "Her işe başlarken hayat, onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır diyerek başladım. Başardıkça büyümeye başladık. 17 Ağustos'un 20'nci yılı yaklaşıyor. Acıları hatırlayıp bunun yerine yeni hikayeler anlatma zamanı geldi. Bu kitapta da bunu anlatıyorum. Avrupa ve Türkiye'den kitapla ilgili olumlu geri dönüşler alıyorum. Bu, artık standart bir kitap durumundan çıktı ve insanlar için kılavuz halini almaya başladı." diye konuştu.

- "Hedefim, Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak"

Yeni hedefleri arasında, Türkiye'nin "cennet bir köşesi"nin bulunduğunu anlatan Koçak, adını açıklamadığı yerle ilgili bir proje hazırlığında olduğunu kaydetti.

Koçak, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'yu hedefleri arasına koyduğunu anlatarak, "Afrika'nın çatısı olarak adlandırılan Kilimanjaro Dağı'na tırmanmayı düşünüyorum. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Farkındalığın artık Türkiye çapında değil dünya çapında olmasını istiyorum. Benim, 'engellenen' olarak tanımladığım engelli insanlar olarak dünyanın en büyük ve en sessiz azınlığıyız. Dünyada da ciddi bir farkındalık yaratmak istediğim için şimdiki hedefim Kilimanjaro olacak." ifadelerini kullandı.

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"Sınırsız" isimli kitap Kocaeli Ufuk Koçak

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