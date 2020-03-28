Rektör, 4 yaşındaki oğlunun koronavirüse karşı aldığı tedbirleri görüntüledi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi.

'VİRÜSLERDEN TEMİZLİYORUM' DEMİŞ

Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomak, yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlum sosyal medyada bu alanda fenomen olmuş ama çok masumane bir şekilde bu videoyu internete yükledim biraz espri olsun diye. Olay şu, eşim 'Bir su sesi geliyor haberin var mı?' dedi. 'Hayır su sesi duymadım' dedim. Bir müddet sonra 'Eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki, bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'Neden yapıyorsun?' dedik. 'Virüslerden temizliyorum' dedi. Aslında virüs de diyemiyor, 'vikürler' diye söylüyor. 'İyi etmişsin' dedim 'Ama başka türlü temizleyelim, gel ayıklayalım' dedim. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı. Tabii kimisi yarım ıslanmış, kimisi tamamen ıslanmış. Yeni çorabı etiketi ile getirmiş ıslatmış. Oyuncaklarını basmış, benim ceketimi getirmiş, abisinin ayakkabılarını getirmiş yığmış. Sadece o banyo değil diğer banyolara da eşyaları yığıp yıkamış."