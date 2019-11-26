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Rektör atamaları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 04:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

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