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Rektör Aydın: "Barış Pınarı Harekâtı’nı tüm kalbimizle ve dualarımızla destekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dün resmen başlayan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dün resmen başlayan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’dan geldi.
Rektör Prof. Dr. Aydın, Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidinin tamamen temizlenmesi adına başlatılan harekata ilişkin, “Samsun Üniversitesi olarak sadece bölgesinde değil, aynı zamanda katıldığı uluslararası operasyonlarla dünyada barış ve huzurun sağlanması için kahramanca mücadele eden şanlı ordumuzun ülkemizin ve bölgemizdeki mazlumların can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı başlattığı can suyu niteliği taşıyan Barış Pınarı Harekâtı’nı tüm kalbimizle ve dualarımızla destekliyoruz. Rabbim komutanlarımızın ve askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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