HABER

Rektör Aydın: "Bize düşen görev, 15 Temmuz ruhunu her daim canlı tutmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak bize düşen görev, 15 Temmuz ruhunu her daim canlı tutmak, şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkarak bu emanetin bilincinde olan, milli ve manevi değerler ile donatılmış, aklın ve bilimin rehberliğinde bilinçli nesiller yetiştirmek ve bu sayede ülkemizin aydınlık geleceğine katkı yapmaktır" dedi.
Rektör Aydın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının Anadolu topraklarında 40 yılı aşkın bir süredir dini değerleri kullanarak neşvünema bulan sözde iyilik hareketinin veya bağlılarının ifadesiyle hizmet hareketinin günü geldiğinde vahşi bir terör örgütüne dönüştüğünü açıkça gösterdiğini ifade eden Rektör Aydın, "2010 yılından itibaren bu hareket kendinden olmayanlara ve halkın oylarıyla seçilmiş meşru hükümete karşı sergilemeye başladığı düşmanca tutumla, aslında gizli bir gündemlerinin olduğunu ve günü geldiğinde hem kendi hem de yuları elinde olan efendilerinin çıkarı için darbe dahil her şeyi yapabileceğini açıktan göstermeye başlamıştı. Durum bu olmasına rağmen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar insanımızın çoğu bu gerçeği görmemek için adeta ’gözlerimi kaparım işimi yaparım’ veya ’bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ mantığıyla ihanetin göz göre göre geldiğinin farkına varamadı veya varmak istemedi. Maalesef bu, 17/25 Aralık tarihlerinde yargı ve emniyette yuvalanmış FETÖ militanlarının halkın oylarıyla seçilmiş hükümete karşı kalkıştığı yargı ve emniyet darbesinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başta devlet kurumları olmak üzere her kesime açıkça ve yüksek sesle Gülen hreketiin paralel devlet yapılanması ile aktif mücadele çağrısına rağmen yapıldı. Ancak 15 Temmuz tarihinde FETÖ militanları ve şakirtleri milletine bomba ve kurşun yağdırınca, takke düşüp kel göründüğünden Gülen cemaati veya hizmet hareketi olarak bilinen yapının artık bir terör örgütü, lideri Gülen’in de hocaefendi değil, kendi çıkarı için dini değerleri hoyratça kullanan bir sapkın ve terörist olduğunu çok şükür görebildik. Buna da şükür çünkü bu ülkede ne yazık ki bu gerçeği hala göremeyen veya şahsi çıkarları için görmek istemeyen mankurtlar var" diye konuştu.

"En fazla zararı İslam gördü"
7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı’nın FETÖ’cü savcı tarafından KCK operasyonları çerçevesinde FETÖ’cü emniyetçiler eliyle zorla ifadeye çağrılmasıyla başlayan, 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde FETÖ’cü yargıç ve emniyetçiler tarafından organize edilen sözde yolsuzluk soruşturmalarıyla halkın özgür iradesiyle seçilen hükümete karşı kalkışılan bürokratik darbe girişimi ve 19 Ocak 2014’te Adana’da MİT tırlarına yine FETÖ’cü savcı ve askerler tarafından yapılan baskınla devam eden ve nihayetinde 15 Temmuz kanlı hain darbe kalkışmasıyla zirve noktaya ulaşan olayları bir bütün olarak göz önüne alındığında aslında ülke olarak çok büyük bir felaketten, bir işgal girişiminden hatta uçurumun kenarından dönüldüğünün söylenebildiğini kaydeden Rektör Aydın, "Tüm bu olaylar dini söylem ve değerlerden beslendiği ve dini bir yapı görünümünde olan Gülen hareketi tarafından planlanıp hayata geçirilmeye çalışıldığından bu durumdan en fazla zararı da rahmet dini olan İslam ile farklılıklar içinde birlikte yaşama kültürünün beşiği olan Anadolu coğrafyasının dolayısıyla da aziz milletimizin gördüğü aşikardır" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"
15 Temmuz akşamı Müslüman coğrafyanın imamesi olan Türkiye’nin bölüp parçalamak misyonuyla tankların kışlalarından çıktığını, ordu içindeki vatan haini vahşi yaratıkların sokaklara salındığını, köprülerin tutulduğunu, Cumhurbaşkanı için suikastçıların gönderildiğini, binlerce kişilik infaz listelerinin hazırlandığını, milletin meclisinin bombalandığını, sivil insanların tanklarla ezildiğini, kurşun yağmuruna tutulduğunu ve bir katliamın başlatıldığını aktaran Rektör Aydın, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etkin liderliğinin ön plana çıktığı, çağrısıyla birkaç saat içinde sokaklara akan yüz binlerin Çanakkale ruhuyla vatan hainlerine karşı tek vücut olması hain darbe kalkışmasını kısa sürede bastırmış, ülkemiz uçurumun kenarından dönmüştür. 15 Temmuz’da Terör örgütü FETÖ tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne, ülkemizin milli birlik ve beraberliğine, geleceğine ve kardeşliğine karşı yapılan hain darbe girişimi, tarih boyunca vatan ve bağımsızlık aşkıyla nice gaileleri atlatan aziz milletimizin devletine, vatanına, demokrasisine ve geleceğine canı pahasına sahip çıkarak, bu değerlerden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiği bir kahramanlık örneği ile bertaraf edilmiştir. Vatan ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden 249 şehidimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Samsun Üniversitesi olarak bize düşen görev, 15 Temmuz ruhunu her daim canlı tutmak, şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkarak bu emanetin bilincinde olan, milli ve manevi değerler ile donatılmış, aklın ve bilimin rehberliğinde bilinçli nesiller yetiştirmek ve bu sayede ülkemizin aydınlık geleceğine katkı yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!
Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

Siverek'te hortum! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

3 yılda 29 bin 382 kamu görevlisine FETÖ davası

Darbe girişiminin bilançosu: Tam 223 bin 357 kişiye soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.