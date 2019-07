Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak bize düşen görev, 15 Temmuz ruhunu her daim canlı tutmak, şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkarak bu emanetin bilincinde olan, milli ve manevi değerler ile donatılmış, aklın ve bilimin rehberliğinde bilinçli nesiller yetiştirmek ve bu sayede ülkemizin aydınlık geleceğine katkı yapmaktır" dedi.

Rektör Aydın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının Anadolu topraklarında 40 yılı aşkın bir süredir dini değerleri kullanarak neşvünema bulan sözde iyilik hareketinin veya bağlılarının ifadesiyle hizmet hareketinin günü geldiğinde vahşi bir terör örgütüne dönüştüğünü açıkça gösterdiğini ifade eden Rektör Aydın, "2010 yılından itibaren bu hareket kendinden olmayanlara ve halkın oylarıyla seçilmiş meşru hükümete karşı sergilemeye başladığı düşmanca tutumla, aslında gizli bir gündemlerinin olduğunu ve günü geldiğinde hem kendi hem de yuları elinde olan efendilerinin çıkarı için darbe dahil her şeyi yapabileceğini açıktan göstermeye başlamıştı. Durum bu olmasına rağmen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar insanımızın çoğu bu gerçeği görmemek için adeta ’gözlerimi kaparım işimi yaparım’ veya ’bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ mantığıyla ihanetin göz göre göre geldiğinin farkına varamadı veya varmak istemedi. Maalesef bu, 17/25 Aralık tarihlerinde yargı ve emniyette yuvalanmış FETÖ militanlarının halkın oylarıyla seçilmiş hükümete karşı kalkıştığı yargı ve emniyet darbesinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başta devlet kurumları olmak üzere her kesime açıkça ve yüksek sesle Gülen hreketiin paralel devlet yapılanması ile aktif mücadele çağrısına rağmen yapıldı. Ancak 15 Temmuz tarihinde FETÖ militanları ve şakirtleri milletine bomba ve kurşun yağdırınca, takke düşüp kel göründüğünden Gülen cemaati veya hizmet hareketi olarak bilinen yapının artık bir terör örgütü, lideri Gülen’in de hocaefendi değil, kendi çıkarı için dini değerleri hoyratça kullanan bir sapkın ve terörist olduğunu çok şükür görebildik. Buna da şükür çünkü bu ülkede ne yazık ki bu gerçeği hala göremeyen veya şahsi çıkarları için görmek istemeyen mankurtlar var" diye konuştu.