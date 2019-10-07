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Rektör Aydın: “Nitelikli bir eğitim için durmadan çalışıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: “Nitelikli bir eğitim için durmadan çalışıyoruz”

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak için dinamik bir ekiple üst düzey bir motivasyonla durmadan çalıştıklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Genç İş Adamları Derneğine (SAMGİAD) ziyarette bulundu. SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç ziyaretlerinden dolayı Rektör Aydın’a teşekkürlerini sundu. Başkan Gömeç, “Samsun şehrinin ismiyle açılan ikinci devlet üniversitesi bizim için çok kıymetli, Samsun Üniversitesinden beklentilerimiz yüksek. Üniversitenin bugüne kadar kısa sürede gerçekleştirdiği faaliyetler bu beklentilerimizin gerçekleşmesi konusunda ümit vaat ediyor” dedi.
Samsun Üniversitesi ile her konuda işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Başkan Gömeç SAMÜ’ye hem destek vermeye hem de kendilerinden destek almaya hazır olduklarını ifade etti. Ekonomik olarak zor süreçler yaşamış olsalar da iş insanları ile oluşturdukları birliktelik ruhu ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Gömeç, SAMÜ ile yapılacak iş birlikleri ile bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatacaklarına inandıklarını kaydetti.
Rektör Aydın da konuşmasında Samsun’un sosyal, ekonomik, kültürel ve ilim alanlarına dair her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Rektör Aydın, “Samsun şehrimizin insanlarının çok kısa sürede bize teveccühte bulunduklarını görüyoruz, bu daha da iyi çalışmamız için bizi motive ediyor” dedi. İş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik bölümler açtıkları belirten Rektör Aydın, nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak için dinamik bir ekiple üst düzey bir motivasyonla durmadan çalıştıklarını ifade etti.
Rektör Yardımcısı Kaynak ise konuşmasında Samsun Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde birçok alanda proje başvuru sürecinde olduğunu ve SAMGİAD’ı da iştirakçi olarak projelerde görmek istediklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından SAMGİAD Başkanı Gömeç, Rektör Aydın’a günün anısına plaket takdim etti.

Rektör Aydın: “Nitelikli bir eğitim için durmadan çalışıyoruz”

Rektör Aydın: “Nitelikli bir eğitim için durmadan çalışıyoruz”

Rektör Aydın: “Nitelikli bir eğitim için durmadan çalışıyoruz”

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