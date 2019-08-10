Rektör Aydın: “Tüm bölüm kontenjanlarımız doldu”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden bir tanesi olan Samsun Üniversitesinin YKS sonuçlarına göre tüm bölüm kontenjanlarının dolduğunu açıkladı.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun il Başkanı Ersan Aksu, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Hilmi Eker’den oluşan heyet ile SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

"Samsun Üniversitesi şehre önemli bir kazanım sağladı"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu görüşmede Demircan, Samsun Üniversitesinin kurulması ile şehrin üniversite kenti olma yönünde önemli bir kazanım sağladığını söyledi. Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde milletvekilleriyle birlikte Samsun’a ikinci devlet üniversitesinin açılması için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade eden Demircan, Rektör Aydın’ın yönetiminde gençlerin nitelikli birer mezun olarak topluma kazandırılacak eğitim ortamı sunacağına inancının olduğunu kaydetti.

Samsun milletvekilleri olarak belediye başkanlarıyla birlikte Samsun Üniversitesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Kırcalı ise spor ve turizm şehri olan Samsun’un ikinci üniversite ile eğitim alanında da ilgi odağı olacağını vurguladı.