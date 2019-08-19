Rektör Bilgiç kayıt yaptıran yeni öğrencilerin heyecanına ortak oldu

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) kazanan öğrenciler, bugün başlayan kayıt süreciyle beraber, Üniversitenin Kurupelit Kampüsüne gelmeye başladılar.

Öğrenci Yaşam Merkezi’ndeki kayıt stantlarında sabahın ilk saatlerinden itibaren aileleri ve yakınlarıyla hazır bulunan çiçeği burnunda OMÜ’lü öğrenciler, kayıt görevlilerinin kılavuzluğunda işlemlerini yaptırdı. Kısa bir sürede tamamlanan kayıt işlemlerinde, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da Yaşam Merkezi’ne gelerek OMÜ’nün yeni fertlerinin ilk kayıt heyecanına ortak oldu. Ziyarette Rektör Bilgiç ve Genel Sekreter Kabadayı’ya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Musa Akyüz ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural eşlik etti.

Rektör Bilgiç kayıt yaptı

Kayıt sürecinde OMÜ’nün yeni öğrencileri ve aileleri ile yakından ilgilenip sohbet eden Rektör Bilgiç, kayıt standının başına geçerek bir süre öğrencilerin kayıtlarını bizzat gerçekleştirdi. Ardından, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kurulan diğer stantları gezen Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, yetkililerle görüşüp sunulan hizmetler ve sürecin işleyişi hakkında bilgi aldı.