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Rektör Budak Bakan Pakdemirli ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof.

Rektör Budak Bakan Pakdemirli ile görüştü

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçesine kadar ulaşan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Rektör Budak, “80 bine ulaşan mensubumuzla yaraların sarılması için göreve hazırız. Bakanımızla yaptığımız görüşmede, Bakanlığımız öncülüğünde yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için ne gerekiyorsa yapmak istediğimizi söyledim” dedi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Seferihisar ile Menderes ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 hektar ormanlık alan küle dönerken, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. 80 bine ulaşan Ege Üniversitesi ailesinin tüm fertlerinin yeniden ağaçlandırma ve yaraların sarılması için gönüllü olduğunu dile getiren Rektör Budak, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi aradım. Bakanımızla yaptığımız görüşmede, bakanlığımız öncülüğünde yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Kendileri, bu zor günlerde gençlerin yoğun olduğu bir kurumdan destek mesajı almanın moral verdiğini, yaralarımızı birlikte saracağımızı dile getirdi. Bölgedeki söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile İzmirlilerin devletimizin öncülüğünde ağaçlandırma seferberliğine gireceğine inanıyorum. Bu seferberlikte Ege Üniversitesi ailesi olarak en önde yer alacağız. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını dilerim” diye konuştu.

"Yeşilin kıymetini biliyoruz"
Yangında küle dönen ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması ve yaraların sarılmasında gönüllü olduklarını dile getiren Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak yeşilin kıymetini biliyoruz. Elbette bir üniversite yalnızca kendi mensuplarına karşı değil, ülkesine ve vatandaşlarına da karşı da sorumludur. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bilimsel çalışmalarımızı ülkemizin öncelikleri doğrultusunda, toplumumuzun yararına olacak şekilde sürdürüyoruz. Karabağlar sınırlarında başlayıp hızla yayılan yangında kül olan ağaçlarımız, yok olan doğal hayat yüreğimizi dağladı. Gideni geri getiremeyiz belki ama devletimizin öncülüğünde bu alanların yeniden ağaçlandırılmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Rektör Budak’ın paylaşımına Egelilerden destek
Rektör Budak ve Ege Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yangınla ilgili yapılan paylaşımlara, Egelilerden yoğun destek geldi. EÜ’nün çeşitli birimlerinden yönetici ve çalışanların yanı sıra öğrenciler de yaraların sarılmasında gönüllü olmak istediklerini dile getirdi.

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