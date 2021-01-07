Rektör Bulu, Sad But True*

Melih Bulu’nun şimdiki görevi, Erdoğan’ın gönlünü yapmak." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.Günlerdir Boğaziçi Üniversitesi’nde olan biteni izliyoruz. Özgür düşüncenin kalesi olması gereken üniversitenin kapısına vurulan kelepçe, El Kaide evine baskın yapar gibi, tam teşekküllü şekilde öğrenci gözaltına almaya giden, kapıları kırıp duvarları yıkan, makineli tüfeklerle insanları tehdit eden polis timleri ve İçişleri Bakanı, topluma bir mesaj veriyor. Dışarıda ortalık yıkılırken, cumhurbaşkanının atadığı rektör Melih Bulu makamına yerleşiyor. Umursamadan, protestolar karşısında utanmadan, erdemli bir iş yaparmışçasına. Fonda çok sevdiği Metallica’dan Master of Puppets çalıyor. Erdoğan’ın Boğaziçi derdi Tam üç yıl önceye, Ocak 2018’e gidelim. AKP’ye yakın mezunların kurduğu Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin 14. Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylüyor: "Boğaziçi Üniversitesi halen Türkiye'nin en prestijli, en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri. Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumdayım… Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır… Çok seslilik ile kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasında çizgiyi doğru çizmeden de bunu başaramayız. Batı ülkelerindeki üniversiteler, soruyorum, çok sesli değil mi? Peki, bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü duydunuz, gördünüz?"

KHK ile atama yetkisini aldı Erdoğan bu konuşmasından aylar sonra, Temmuz 2018’de rektör atamalarını tamamen kendine bağlıyor. Onun da hikayesi şöyle: Eskiden rektör adayları üniversite öğretim üyelerinin oylarıyla belirlenir, en yüksek oyu alan 6 aday YÖK’e gönderilir, YÖK bunlardan 3’ünü seçip cumhurbaşkanına gönderir, cumhurbaşkanı da üç adaydan birini rektörlüğe atardı. Bazen en yüksek oyu alan değil de, iktidarın işine gelen aday atandığı olurdu, ama yine de, adaylar seçim yoluyla belirlendiği için, demokratik teamül varlığını hatırlatırdı. Erdoğan "Allah’ın bir lütfu" olarak adlandırdığı darbe girişiminden birkaç ay sonra, Ekim 2016’da çıkardığı KHK’yla rektör adayı seçimini kaldırdı. Adaylar artık YÖK tarafından belirlenip cumhurbaşkanına sunulacaktı. Oysa Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimini 12 Temmuz 2016’da yapmış, eski rektör Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 80’iyle adaylar arasında ilk sıraya yerleşmişti. Ne var ki, Barbarosoğlu’nun ataması 4 ay boyunca yapılmadı. Erdoğan, Temmuz KHK’sından sonra aday bile olmayan Mehmed Özkan’ı rektörlüğe atadı. Özkan’ın AKP milletvekili Emine Nur Günay’ın kardeşi olduğu da ortaya çıktı. Bu atama da haliyle üniversitede tepkilere yol açmıştı. Ama Erdoğan bununla da yetinmedi ve Temmuz 2018’de son bir KHK değişikliği yaptı. Rektörlük için profesörlük şartı kaldırıldı. YÖK aday belirlemek yerine, başvuranlarla mülakat yapmakla görevlendirildi. Özetle rektör ataması tamamen cumhurbaşkanına bırakıldı. OHAL kalktı, ama bu KHK da diğerleri gibi kanunlaştı.