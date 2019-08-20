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Rektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısı

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.08.2019 08:55 | Son Güncelleme

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteye başlayacak öğrencileri, terör örgütleri konusunda uyardı.

Rektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin Senato Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Çomaklı, özellikle terör örgütlerinin en çok ilgi gösterdiği grupların başında üniversite öğrencilerinin geldiğini vurgulayarak, üniversiteye başlayacak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Terör örgütlerinin en çok ilgi gösterdiği grupların başında üniversite öğrencileri gelmektedir. Bu yüzden konaklama, beslenme, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarına yardım etme bahanesiyle sizlere yaklaşanlara karşı dikkatli olunuz. Böylesi kişi ya da kurumların öncelikle devlet kurumlarına olan kayıtlarını sorunuz ve belge isteyiniz. Her türlü illegal yapı ve yapılanmalardan uzak durunuz. Unutmayalım ki Türk Devleti ve milletine düşman olanlar aslında hepimizin ortak düşmanıdır. Uyuşturucu ve benzeri madde tacirleri de hedef kitle olarak üniversite öğrencilerini seçmektedir. Bu yüzden eğlence adı altında farklı ortamlarda, böylesi zehir satıcıları sizleri hedef alabilir. ‘Bir kere denemekten bir şey olmaz, insanı çok rahatlatıyor, Çocuk musun sen dene bir kere, hiçbir zararı yok bağımlılık yapmaz’ şeklinde sizlere yaklaşan kişiler ve yakın arkadaşlarınız, kesinlikle iyi niyetli değildir. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek alışkanlıklar edinmenize neden olabilecek yerlerden uzak durunuz. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız."

ÖĞRENCİLERE UCUZ YEMEK VE ÜCRETSİZ İNTERNET

Rektörü Çomaklı, üniversite kampüsü içerisinde ücretsiz internet hizmeti sunduklarını belirterek, öğrencilere tüm sosyal faaliyetlere katılmalarını önerdi. Prof. Dr. Çomaklı, "Üniversitemizde diyetisyenler tarafından hazırlanan ve gıda mühendisleri tarafından denetlenen yemekler, üç öğün çok cüzi fiyatlar ile hizmetinize sunulmuştur.

Yemekhanemizde çölyak hastaları için glütensiz menü ve ayrıca vejetaryen menü olanağı sunulmuştur. Sizlerin beslenme tercihleri bizim için çok değerlidir. Öğrencilerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunan merkezimiz ile psikolojik danışma ve rehberlik birimi sizlerin hizmetinizdedir. Anadolu Üniversitesi kampüsünde öğrencilerimiz kendi internet paketleri yerine kampüsün her noktada çekim gücü yüksek ücretsiz internet hizmetini kullanabilirler" diye konuştu. (DHA)

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Rektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısıRektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısı
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi üniversite Terör örgütü

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