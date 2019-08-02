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Rektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi'nin akademisyenler için verdiği hak ihlali kararına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez

ERZURUM, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi'nin akademisyenler için verdiği hak ihlali kararına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tepki gösterdi. Çomaklı, "Akademik özgürlüklere saygı duyan hiçbir demokratik ülke, ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez" dedi.
Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmanın dünyanın hiç bir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Kendilerini akademisyen ve araştırmacı olarak tanımlayanların haksız bir beyanatta bulunduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bildirinin terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde imzalanması oldukça dikkat çekicidir. Akademik özgürlük, bir ülkenin varlığını, güvenliğini ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemez. Akademik özgürlüklere saygı duyan hiçbir demokratik ülke, ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez. Düşünce özgürlüğü; iftira, hakaret suçu ve yasa dışı şiddeti teşvik etmeyi içermez. Özgürlüklerin kullanımı, beraberinde ödev ve sorumlukları getirdiği için, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü veya kamu emniyeti menfaatlerine, düzensizliğin veya suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın korunması, başkalarının şöhret veya haklarının korunması, gizli olarak elde edilen bilgilerin açıklanmasının önlenmesi veya yargı organlarının otorite ve tarafsızlığının sürdürülmesi için yasa tarafından öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olan formalitelere, koşullara, kısıtlamalara veya cezalara tabi tutulabilir, çerçevesi çizilebilir. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez."
'Akademisyenler' başlığı altında hazırlanan bildirinin sadece imzalayan bir grup öğretim elemanının kanaatini ifade ettiğini, Atatürk Üniversitesi akademisyenlerini ve Türk Yükseköğretim sisteminde çalışmakta olan yüz elli binden fazla akademisyenin görüşlerini asla temsil etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:
"Devletimiz ve Yükseköğretim Kurumumuz, her türlü tehdidi büyük bir özgüven içinde bertaraf edecek güçtedir. Atatürk Üniversitesi olarak milletimize ve devletimize olan borcumuzun ödenemez olduğu bilinci içinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin her açıdan kalkınmasına katkı yapacak nesilleri yetiştirmek üzere çalışmalarımızı büyük bir inançla sürdürmeye devam edecek; dâima, devletimizin, milletimizin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör konusundaki haklı mücadelesinin yanında olacağız. Bu bağlamda, devletimizin millî bekâmız yolunda yaptığı ve yapacağı operasyonları sonuna kadar destekleyeceğimizi 'kuvvetle' vurguluyor, 'teröre destek' olarak nitelediğimiz, açıkça 'gaflet, dalâlet ve hatta hıyânet' çizgisinde hazırlanıp yayınlanan, düşünce özgürlüğü adı altında terörü ve terör örgütünü teşvik edici bir içerikle devletin meşru savunma faaliyetlerini eleştiren bu bildiriyi nefretle kınıyoruz."

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Rektör Çomaklı: İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez

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