Rektör Çomaklı Karacahisar Kalesi’nde

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Üniversite yönetimi, Anadolu Üniversitesi Karacahisar Kalesi kazı alanında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay da kazı alanını ziyaret eden Rektör Çomaklı, kazı çalışmalarında gelinen nokta hakkında Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar’dan bilgi aldı. Üniversite olarak Karacahisar Kalesi kazı alanını önemsediklerini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, “Kazı çalışmalarının Osmanlının kuruluş dönemine aydınlatacak önemli bulguları gün yüzüne çıkartacağına inanıyoruz. Tarihimize ışık tutacak bu alanda kazı ekibimiz özverili bir çalışma ortaya koyuyor. Yönetimdeki arkadaşlarımızda kazı alanını yeniden ziyaret ettik, çalışmalarda gelinen nokta üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Karacahisar Kalesinin hak ettiği değere ulaşması için Anadolu Üniversitesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Kazı çalışmalarının tarihçesi

Karacahisar Kalesi, Eskişehirin Karacahisar Mahallesinde yer alıyor. Alandaki yüzey araştırmaları, Prof. Dr. Halil İnalcık önderliğindeki Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü akademisyenlerin dâhil olduğu bir ekip tarafından 1999 yılında yapıldı. 2000-2001 yılında Prof. Dr. Ebru Parman yönetimindeki ekip tarafından başlatılan kazı çalışmaları, 2005 yılına kadar sürdü. 2010-2014 yılları arasındaki kazı çalışmaları ise Prof. Dr. Erol Altınsapan’ın başkanlığında devam etti.