Rektör Çomaklı öğle yemeğinde personelle buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi yemekhanesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğle yemeğini personelle birlikte yedi.

Ziyarete Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir ile Genel Sekreter Ersin Ersoy katıldı.

Rektör Çomaklı personelin soru ve taleplerini dinledi

Rektör Çomaklı, samimi bir ortamda geçen öğle yemeğinde personelle yemek boyunca sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı karşılarında gören Anadolu Üniversitesi personeli ilk etapta şaşkınlıklarını gizleyemezken samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından ise merak ettikleri pek çok konu hakkındaki soru ve önerilerini Rektör Çomaklı’ya iletme fırsatı yakaladılar. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, personel tarafından yöneltilen soru ve taleplere içtenlikle yanıt verirken, kendilerini Anadolu Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak gördüklerini dile getirerek “Personelin temel ihtiyaçları her zaman önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu konuların başında da beslenme ihtiyaçları ve ortamları geliyor. Bildiğiniz üzere bundan önce de öğrencilerimizle öğle yemeğinde bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını kendilerinden dinlemiştik. Bugün de aynı şekilde personelimizle bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemek istedik. Personelimizin görüşlerini önemsiyoruz ve bu kapsamda da neler yapmamız gerektiğinin tespitini yaparak bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız personelimize layık oldukları en iyi hizmeti verebilmek. Personelimizin bu konuda kesinlikle hiçbir şüphesi olmasın” dedi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ayrıca sürpriz ziyaret sırasında personelle de tanışarak kendileriyle fotoğraf çektirdi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın, öğle yemeği ziyaretine eşlik eden rektör yardımcıları ve danışmanları personelle yakından ilgilenerek, kendilerinin istek ve taleplerini yerine getirebilmek üzere ilgili konular hakkında notlar alarak en kısa zamanda gündemlerine alacaklarını belirttiler. Rektör yardımcıları ve danışmanları da personelle samimi sohbetlerinin ve öğle yemeğinin ardından kendileriyle fotoğraf çektirdiler. Rektör Çomaklı’nın personelle buluştuğu öğle yemeği, bir sonraki buluşmada bir araya gelmek dilekleriyle son buldu.