Rektör Coşkun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Rektör Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Milletimizin asırlardır süren makûs talihinin ‘muzaffer’ ruhla aşıldığı 30 Ağustos günü; ‘özgürlük’ ülküsü ile yazılmakta olan kadim tarihin kilit noktalarından biridir. Günümüze ışık olan bu kutlu zafer, içerden ve dışardan beliren her tür düşmana karşı, milletimizin muvaffakiyetiyle canlı tutulmuştur. Bugün; ‘Ekonomik Savaş’ adı altında postmodern istilaya girişen düşmanlar, milletimizin birliği, azmi ve kararlılığına yenik düşecektir.
Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor; bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şahsında, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımı sunuyorum.”
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