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Rektör Coşkun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Coşkun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Rektör Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Milletimizin asırlardır süren makûs talihinin ‘muzaffer’ ruhla aşıldığı 30 Ağustos günü; ‘özgürlük’ ülküsü ile yazılmakta olan kadim tarihin kilit noktalarından biridir. Günümüze ışık olan bu kutlu zafer, içerden ve dışardan beliren her tür düşmana karşı, milletimizin muvaffakiyetiyle canlı tutulmuştur. Bugün; ‘Ekonomik Savaş’ adı altında postmodern istilaya girişen düşmanlar, milletimizin birliği, azmi ve kararlılığına yenik düşecektir.
Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor; bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şahsında, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımı sunuyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı

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