Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve şube yönetimi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Türk Eğitim - Sen Kilis Şube Başkanı ve yönetimine nazik tebriklerinden dolayı teşekkür ederek Üniversite tarafından 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına hazırlanan özel kitap setini hediye etti.

Ali Gündoğmuş ve beraberindekiler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, ikinci kez göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Gündoğmuş ve beraberindekilere nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmenin sonunda Rektörümüz Karacoşkun, Kırçuval’a nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Erkmen’e nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Üniversite Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik, Genel Sekreter Yardımcısı Orkun Aziz Döner ve daire başkanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, ikinci kez göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve daire başkanlarına nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.



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