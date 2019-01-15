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Rektör öğrencilerle kar topu oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:17 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite kampüsünde öğrencilerle kar topu savaşı yaptı - Rektör Çomaklı: - "Öğrencilerimiz bugün sınavlarını tamamladı. Zannediyorum soruları biraz zor sormuşuz ki sert bir kar topu savaşı oldu"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'i beyaza bürüyen kar yağışının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite kampüsünde öğrencilerle kar topu oynadı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajın ardından rektörlük önünde toplanan öğrenciler, Rektör Çomaklı'nın gelmesiyle "kar topu savaşı"nı başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlik, Çomaklı'nın "pes" demesiyle sona erdi.

Renkli etkinlikte öğrenciler yarıyıl tatiline girmeden önce doyasıya eğlenirken, akademisyenler, okul yönetimi ve Rektör Çomaklı daha sonra öğrencilerle çay içti.

Çomaklı, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada çok eğlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz bugün sınavlarını tamamladı. Zannediyorum soruları biraz zor sormuşuz ki sert bir kar topu savaşı oldu. Sürekli bana attılar. Durumla alakalı dekan arkadaşlarımla görüşeceğim.

İşin şakası bir yana, Eskişehir'de yağan güzel kar bizi bir anda böyle spontane bir programa itti. Çok keyifliydi. Öğrenci arkadaşlarıma katılımları için teşekkür ederim."

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