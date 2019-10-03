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Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) ikincisi gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) ikincisi gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak türküler söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, insanların çocuksu ruhunun her zaman diri kalması gerektiğini, bu ruhun hayatı anlamlandırma açısından çok büyük öneminin olduğunu söyledi.
ASÜ Yönetici Adayları Öğrenci Topluluğunun ikincisini düzenlediği uçurtma şenliği etkinliği bir şölene dönüştü. Aksaray Üniversitesi Kampüsü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci gökyüzünü uçurtmalarla süsledi. Rektör Şahin de öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

“İnsanların çocuksu ruhlarını kaybetmemesi gerekir”
Öğrencilerle birlikte uçurtma yapan ve uçuran ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, etkinliğin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü söyledi. Kampüsün pek çok noktasına bisiklet istasyonları kurduklarını ve kendisinin de kampüs içi etkinliklerin büyük kısmına bisikletle giderek, bir anlamda çocukluğunu yaşadığını belirten Şahin, “Uçurtma etkinliği de bizim açımızdan o yıllara gitmek anlamına geliyor. Doğup büyüdüğüm yörede, gerek düz bir alan bulmak, gerekse ağaçlar münasebetiyle uçurtma uçurmak çok mümkün değildi. Bugün, bu etkinlik sayesinde, ilk kez bu denli yükseklere uçurtma uçurabildik. Çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu anlamda siz değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İnsanların çocuksu ruhlarını kaybetmemesi gerektiğine de dikkat çeken Prof. Şahin, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “İçinizdeki o çocuksu ruhunuz her zaman diri kalsın. Çünkü o ruh, hayata bakış açınızı değiştirir ve hayatı daha anlamlı kılar. Bu etkinlikler devam edecek. Sizlerden beklentimiz, birlikte iş yapabileceğimiz ve çocuksu ruhumuzu hep diri tutacak önerilerle bizlere gelmeniz” diye konuştu.
Programda, “ASÜ İçin Çal” müzik grubu da mini bir konser verdi. Rektör Şahin ve danışmanları, öğrencilerin coşkusuna, solo ve koro şekilde şarkılar, türküler söyleyerek eşlik etti. Şölene dönüşen etkinlik, oyunlar ve halaylarla tamamlandı.

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi

Rektör öğrencilerle uçurtma uçurdu, türkü söyledi
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