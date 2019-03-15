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Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Bahar dönemi ara sınavlar öncesinde evlerine çat kapı ziyarette bulunduğu öğrencilerle birlikte yer sofrasına yemek yedi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 18-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde Hukuk Fakültesinde öğrenim gören ve sınavlarına hazırlanan öğrencilerin evlerini ziyaret etti. Hukuk Fakültesi öğrencileri Enes Şahin ve Ahmet Buhrahan Topan’ın daveti üzerine motive amaçlı yapılan ziyaret, samimi bir ortamda ve sohbet havasında gerçekleşti. Ziyaret öncesinde hazırlıklarda bulunan öğrenciler de, Kahramanmaraş yöresine ait ’Afşin Tava’ yemeğini hazırlayarak çay demledi. İlk olarak öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden Rektör Çomaklı, ardından hazırlanan yer sofrasında aynı tabaktan yemek yedi.
"Öğrencilere bu devleti emanet edeceğiz"
Burada açıklamalarda bulunan Rektör Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerin kendisine çocukları gibi geldiğini belirtti. Çomaklı, "Öğrencilere bu gözle bakmamızın sebebi kendilerini 10-15 sene sonra bu devlete emanet edeceğiz. Nasıl bizden öncekiler bizleri emanet etti, biz de kendilerini emanet edeceğiz. Bu emaneti devrederken de rahat olmalarını istiyoruz. Ne yiyip içiyorlar bir görelim. Bizler ile irtibatta olsunlar ki biz de nerede ne yapıyorlar, dertleri ne sorunları ne bilelim. Çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Gördük ki vatana millete ve bayrağa saygılı çocuklar yetişiyorsa bu devlete hiçbir şey olmuyor Allah’ın izniyle. Bizim çocuklarımız da öyle. Türkiye’nin her yerinden öğrencimiz var. O nedenle biz onlara çok değerli bakıyoruz. 4 yıl okuyup gidecek gözüyle bakmıyoruz" dedi.
"Gençlerle bir arada olmamız gerekiyor"
Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yapılan davetine cevap verip ziyarette bulunduklarını da belirten Çomaklı, "Burada aldıkları eğitimin kalitesi çok önemli fakat asıl önemli olan buradan sonra kendilerinin bu memlekete katacağı değerdir. Elbette ki herkes mezun olduktan sonra aile kurup iş sahibi olacaktır. Ama bunların hepsi geçecek bir müddet sonra. Vatana sahip çıkma derdi olacaktır. O yüzden bizim vatana sahip çıkacak gençlerle bir arada olmamız gerekiyor. Buna da önem veriyorum. Bu 2’nci oldu. İlkinde de arkadaşların evine gitmiştik. Şimdi de Twitter’dan sosyal medya üzerinden davette bulundu arkadaşlar. Biz de yaptıkları davete cevap verelim dedik. Sınav öncesi hem bir moral olsun hem de arkadaşları gelelim görelim dedik" ifadelerini kullandı.
"Rektörümüz öğrencilerle çok sıkı bir ilişki içerisinde"
Twitter üzerinden Rektör Çomaklı’ya ’Hocam çat kapı bir ziyaret de bize apar mısınız? Bu sefer yemeği de çayı da biz yapacağız’ paylaşımında bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Abdullah Enes Şahin ise "Şafak hocamın daha önce ev baskınları yaptığını biliyordum. Tweet’ini gördüğümde ‘Şafak hocayı yemeğe davet edelim. Ama bu sefer yemeği ve çayı biz yapalım” dedim. Sağ olsun hocamız da bizi kırmayarak buraya kadar geldi. Evimizi şereflendirdi. Hocamız Eylül’de Rektörlüğe geldiğinden beri öğrencilerle çok sıkı bir ilişki içerisinde. Rektör hocamızı çok seviyoruz. Tam bir öğrenci dostu. Bize öğrenciden ziyade çocuğu gözüyle bakıyor" şeklinde konuştu.

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı

Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı
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