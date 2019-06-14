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Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 15 Haziran 2019 da yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 15 Haziran 2019 da yapılacak. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, YKS sınavı hakkında açıklamalarda bulunarak sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
Konuya dair açıklama yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, kariyer gelişimleri açısından önemli bir sınava giren öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için yapılacak sınavda ter dökeceğini ifade etti.
Değişen ve gelişen dünyanın en hızlı değişiklik gösteren alanı teknoloji diyen Prof. Dr. Apak, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanan bireylere ihtiyacımız olduğunu söyledi. Tüm kademelerde nitelikli eğitim verdiklerini ifade eden Rektör Apak, bilginin yenilenen yüzü olacaklarını ifade etti.
“Her durumda destekçileri olduğumuzu göstermeliyiz”
Sınav sürecinde ailelere de seslenen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Çocuklarımıza ilk ve orta öğrenimde gösterdiğimiz desteği şimdi daha da artırmalıyız. Onları başarabilecekleri konusunda ikna etmeli ve her durumda destekçileri olduğumuzu göstermeliyiz. Ayrıca sınav kılavuzuna dikkat ederek çocuklarımızı zamanında ve eksiksiz sınav yerine ulaştırmalıyız’’ dedi.
Sözlerinin sonunda öğrencilere bu tür sınavların birbirini takip eden bir süreç olduğunu aktaran ve başarısızlık yaşama durumlarında sınavı tekrar edebileceklerini unutmamaları gerektiğini de söyleyen Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, sınava giren tüm adaylara başarılar diledi.

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