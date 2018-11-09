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Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:59 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı

Rektör Çomaklı mesajında, “Sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış olan Milli Mücadelemizin büyük önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Kutlu vatan topraklarında bir güneş gibi parlayan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hiç şüphesiz Atatürk’ün azmi, kararlılığı ve milletine olan inancı sayesinde ülkemizin üzerine çöken karanlığı aydınlatmıştır. Büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenleri ve binlerce yılda oluşturduğumuz kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenleri ‘geldikleri gibi’ gönderen bir iradeye çok şey borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bugün de çeşitli yollarla ülkemize savaş açan emperyalizmin tarih sahnesinden silmek istediği aziz milletimiz kurtuluş mücadelemizi bir kez daha emsalsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır. Bizler de İstiklâl Savaşımıza can veren aynı ruhla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyor, gelecek nesillere de aynı bilinci ve ruhu kazandırıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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