Rektör Tekin göreve başladı

Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Türkiye'nin sosyal bilimler ve sanat alanında yeni bir nefesi olacak şekilde çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.

Beş yılı aşkın süre Milli Eğitim Bakanlığında müsteşarlık yapan Prof. Dr. Tekin, Gazi Üniversitesinden ayrılarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde rektörlük görevine başladı. Yusuf Tekin, üniversiteye tahsis edilen eski TODAİE binasında, üniversitenin fakülte dekanları ve enstitü müdürleri ile bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, kurucu rektör olarak göreve başladığını ifade ederek, "Aslında yeni gibi görünse de çok köklü bir geleneği devralan, yeni bir kimlik ile devam edecek bir üniversite." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın üniversite eğitim altyapısının çok güçlü olduğunu söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yapıyı oluşturan temel taşlardan bir tanesi de Gazi Üniversitesi idi. Bir anlamda burada bir iş bölümü yapılmış oldu ve üniversitenin sosyal bilimler ile alakalı kısmı ayrı bir üniversite olarak yepyeni bir isimle yeniden kuruldu. Biz, üniversitenin Türkiye'nin bilim hayatına yaptığı katkıyı daha ileriye taşıyabilecek bir ivme kazandırmak için çalışacağız. Yapı küçüldüğü için daha rahat ve daha hızlı hareket edeceğiz. Türkiye'nin sosyal bilimler ve sanat alanında yeni bir nefesi olacak şekilde çalışmalarımıza başlayacağız."

Tekin, kurumsallaşma çalışmalarının ardından üniversitenin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarını hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

