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Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın dün vefat eden annesi Nermin Ulcay son yolculuğuna uğurlandı. Ulucamii’deki cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın annesi Nermin Ulcay, dünTıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Anne Ulcay’ın cenazesi Bursa Ulucamii’nde kılınan namazın ardından Ahmet Paşa Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazına Bursa’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, siyaseti parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve ailesi katıldı.
Merhumenin cenazesi Ahmet Paşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı

Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı

Rektör Ulcay’ın annesi ebediyete uğurlandı

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