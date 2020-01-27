Rektör Ünal tekrar aday

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, önümüzdeki rektörlük seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, "Tekrar rektörlüğe aday mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Önümüzdeki seçimlerde yeniden adayım" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin 12 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen rektörlük seçiminde, 1147 öğretim üyesinden 1086'sı oy kullanmış, 332 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

Seçimde Prof. Dr. İbrahim Demir 339, Prof. Dr. İsmail Boztosun 162, Prof. Dr. Muharrem Certel 106, Prof. Dr. Hüseyin Basım 46, Prof. Dr. Muharrem Kılıç 44 ve Prof. Dr. Nevzat Çevik 37 oy almıştı. 15 oy boş çıkmış, 5 oy ise geçersiz sayılmıştı.

