Rektör Yardımcısı'nın kullandığı otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada Yatkın'ın eşi Nebahat Yatkın hayatını kaybederken, Rektör Yardımcısı ise yaralandı.
Kaza, Karapınar-Konya Karayolunun 20'nci kilometresinde Merdivenli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının düğünü için Erzurum'dan Konya'ya gelen Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın yönetimindeki 25 FY 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden O.G., yönetimindeki 13 DD 106 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Nihat Yatkın ve eşi Nebahat Yatkın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yatkın'ın eşi Nebahat Yatkın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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