Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan motiflerin Selçuklu dönemine ait olduğunu ve bugün de birçok yerde kullanıldığını belirterek, farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bir internet sitesinde Üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan motiflerin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki evinde bulunan yastıklardaki motiflerle benzer olduğu yönündeki haberle ilgili basın toplantısı düzenledi. İslam medeniyetinin ulaştığı noktalarda çeşitli şekillerde medeniyetin unsurlarının işlendiğini ve bunların bugün hâlâ yaşadığını ifade eden Rektör Alim Yıldız, "Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra bizim yaptığımız eserler var; camiler, medreseler, köprüler, hanlar, kervansaraylar. Ecdadımız fethetmiş olduğu bu topraklarda mühürlerini vurmuşlardır. Bazen bir taşa, bazen bir ahşaba, bazen de tezhip motiflerle bunu kullanmışlardır. Selçuklu motifleri 8'li, 10'lu, 12'li yıldızlar şeklindedir. Bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır" dedi.

Selçuklu şehri Sivas'ta ve Üniversitede de 'Selçuklu yıldızı'nın önemli bir simge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alim Yıldız, "Emeviler döneminden itibaren görülmeye başlayan eserlerde gördüğümüz bu motifler Türklerde daha çok kullanılmıştır. Bizim habere konu olan kapımız Recep Tayyip Erdoğan Kapısı. Orada bizim kullandığımız simge 'Hayat Ağacı' motifi, Üniversitemizin duvarında da asılıdır. Sivas tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli bir şehri. Cumhuriyetin 50'nci yılı münasebetiyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Logomuzda her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuş ve içinde de yıldız vardı. Biz de üzerine 'Selçuklu yıldızı'nı getirdik. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyeti temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız motif Selçuklu motifi. Bir diğer şey, duvarlarda kullandığımız motifler. Divriği Ulu Cami'de kullanılan motif bire bir aynıdır. Bursa Ulu Cami'sinin minberi, Konya Karatay Medresesi'nin çinileri, Selçuklu eseri bire bir aynıdır. Konya Alâeddin Camisi'nin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da taş minberine işlenmiş şekil. Divriği Ulu Cami ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı, orada da renklendirilmiş hali vardır. Biraz daha günümüze gelelim; Kayseri Ticaret Odası'nın kullandığı logo, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kullandığı logo, son olarak Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kullanılan motifler aynıdır'' diye konuştu.

'HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK'

Üniversite hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bu tür haberlerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün; FETÖ'nün yanında Kuran-ı Kerim de var, o zaman Kuran okumayacak mıyız? Mantıkta bir şey vardır; kıyas metodu. Kıyas metotlarından bir tanesine de safsata denilir. Bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini de ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum. Bu haberle ilgili bugün itibarıyla da hukuki işleme başladık" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



