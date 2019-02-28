HABER

Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof.

Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan motiflerin Selçuklu dönemine ait olduğunu ve bugün de birçok yerde kullanıldığını belirterek, farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.
CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bir internet sitesinde Üniversitenin yenilenen giriş kapısında kullanılan motiflerin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki evinde bulunan yastıklardaki motiflerle benzer olduğu yönündeki haberle ilgili basın toplantısı düzenledi. İslam medeniyetinin ulaştığı noktalarda çeşitli şekillerde medeniyetin unsurlarının işlendiğini ve bunların bugün hâlâ yaşadığını ifade eden Rektör Alim Yıldız, "Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra bizim yaptığımız eserler var; camiler, medreseler, köprüler, hanlar, kervansaraylar. Ecdadımız fethetmiş olduğu bu topraklarda mühürlerini vurmuşlardır. Bazen bir taşa, bazen bir ahşaba, bazen de tezhip motiflerle bunu kullanmışlardır. Selçuklu motifleri 8'li, 10'lu, 12'li yıldızlar şeklindedir. Bunların her birinin farklı farklı anlamları vardır" dedi.
Selçuklu şehri Sivas'ta ve Üniversitede de 'Selçuklu yıldızı'nın önemli bir simge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alim Yıldız, "Emeviler döneminden itibaren görülmeye başlayan eserlerde gördüğümüz bu motifler Türklerde daha çok kullanılmıştır. Bizim habere konu olan kapımız Recep Tayyip Erdoğan Kapısı. Orada bizim kullandığımız simge 'Hayat Ağacı' motifi, Üniversitemizin duvarında da asılıdır. Sivas tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli bir şehri. Cumhuriyetin 50'nci yılı münasebetiyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Logomuzda her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuş ve içinde de yıldız vardı. Biz de üzerine 'Selçuklu yıldızı'nı getirdik. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyeti temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız motif Selçuklu motifi. Bir diğer şey, duvarlarda kullandığımız motifler. Divriği Ulu Cami'de kullanılan motif bire bir aynıdır. Bursa Ulu Cami'sinin minberi, Konya Karatay Medresesi'nin çinileri, Selçuklu eseri bire bir aynıdır. Konya Alâeddin Camisi'nin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da taş minberine işlenmiş şekil. Divriği Ulu Cami ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı, orada da renklendirilmiş hali vardır. Biraz daha günümüze gelelim; Kayseri Ticaret Odası'nın kullandığı logo, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kullandığı logo, son olarak Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kullanılan motifler aynıdır'' diye konuştu.
'HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK'
Üniversite hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bu tür haberlerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün; FETÖ'nün yanında Kuran-ı Kerim de var, o zaman Kuran okumayacak mıyız? Mantıkta bir şey vardır; kıyas metodu. Kıyas metotlarından bir tanesine de safsata denilir. Bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini de ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum. Bu haberle ilgili bugün itibarıyla da hukuki işleme başladık" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklamasıRektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDenizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi
Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağızEbubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.