Rektörden, öğrencileri heyecanlandıran yarışma

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Türk Dünyası ile ilişkileri kuvvetlendirmek adına Dış İşleri Bakanlığı üzerinden yaptığı Türk Üniversiteler Birliği’ne üyelik başvurusu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesinde üye üniversite rektörlerinin oyuna sunulacak.

24 Nisan’da yapılacak bu oylamaya katılacak olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar kendisine eşlik edecek öğrencileri belirlemek için farklı bir yöntem kullandı.

Öğrencileriyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı diyaloglarla bilinen Rektör Prof.Dr. Muhsin Kar yurt dışı seyahati için yanında götüreceği öğrencileri de bu yolla belirledi.

Kazakistan’a yapacağı ziyarette kendisine eşlik edecek öğrenciyi nasıl belirlemesi gerektiğini sosyal medya hesabı üzerinden soran Rektör Prof.Dr Muhsin Kar’a öğrenciler sosyal medya üzerinden yarışma yapmasını önerdi.

Bunun üzerine 10 soru hazırlayan Rektör Kar, öğrencilerin cevaplayacağı soruların internet üzerinden kolayca bulunacak cevaplar olmayan okuyup, araştıracak sorular olmasına özen gösterdiği 10 soru hazırladı.

Soruların özellikle Türk Dünyası ile ilgili olmasına özen gösteren Rektör Kar, yetkili kurulların Kazakistan’da düzenlenecek etkinliğe 1 öğrenci ile katılmasını talep etmesinin ardından bu seçimi kapalı kapılar ardında yapmak istemediklerini söyledi.

Rektör Prof.Dr. Muhsin Kar ; ‘’ 24 Nisan günü Kazakistan’ın Türkistan kentinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türk Üniversiteler Birliği’nin bir toplantısı var. O toplantıda üyeliğimiz oylanacak bu süreci tamamladıktan sonra bize yetkili kurullar mümkünse bir öğrenci ile etkinliğe katılmamızı söylediler ben de bu öğrenciyi nasıl seçeyim diye düşünürken bunu kapalı kapılar ardından herhangi birini alıp götürme şeklinde değil de katılımcı bir anlayışla belirlenmesini istedim. Refakat edecek öğrenciyi nasıl seçeyim diye öneriler aldım çoğunluğu bir yarışma yap şeklinde öneri geldi. Onun üzerine 10 soruluk bir yarışma yaptık ve sorularımız Türk Dünyası ile ilgiliydi. Katılım yoğun oldu biz onlardan ilk 20’yi aldık.10 soruyu ilk 20’de cevap veren öğrenciler arasından seçtik. Takip açısından bu daha kolay bir yöntemdi çünkü günümüzde artık her şey internet ortamında”dedi.