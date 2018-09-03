Rektörler yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

Prof. Dr. Korkmaz, karşılamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinden Burdur'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin olduğunu söyledi. Kayıt döneminde yeni öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, kentte gelen öğrencileri 4 yıldır otogarda karşıladıklarını bildirdi.

Otogarda kurulan stant alanında Rektör Korkmaz'dan üniversite ve kent hakkında bilgi alan öğrenci ve aileleri daha sonra üniversiteye ait otobüslerle kampüse ücretsiz götürüldü. Korkmaz, yeni öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak kahvaltı yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, farklı şehirlerden otobüslerle Burdur'a gelen öğrenci ve ailelerini sabahın erken saatlerinde otogarda karşılayarak onlarla bir süre sohbet etti.

BURDUR/MUĞLA (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptıracak öğrenciler, otogarda üniversitelerin rektörleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Korkmaz, karşılama programının öğrenci ve ailelerinde büyük memnuniyetle oluşturduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak öğrencileri sadece eğitim öğretim ilişkisi içinde bulunduğumuz bireyler olarak görmüyoruz. Ülkemizin varlığını, birliğini ve bağımsızlığını bu gençlere emanet edeceğiz. Bu anlamda bizim onlara davranışımız bir tür hayat eğitiminin parçası. Misafirperverliğimizi ve vatana hizmet aşkının onlarda da oluşmasını temin etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bu uygulamayı devam ettireceğiz."

Korkmaz bu yıl ilk yerleştirmelerde 9 binlik kontenjanlarının yüzde 80'inden fazlasının dolduğunu ve toplam öğrenci sayılarının ise yaklaşık 35 bine ulaşacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

İzmir'den gelen öğrenci velisi Emine Dağtekin de karşılamadan memnun kaldıklarını belirterek "Biz sabah saat 4'te indik buraya. Karşımızda hocalarımızı görünce çok şaşırdık. Çok güzel bir hizmet, bu karşılama bizlerde okula karşı bir sıcaklık yarattı." dedi.

Grafik Tasarım Bölümünü kazanan öğrenci Büşra Kayar ise "Gayet güzel bir karşılamaydı hiç beklemiyordum. Okulu bulabilecek miyiz diye tedirgindim. Bu sıcak karşılama bizim için iyi oldu." diye konuştu.