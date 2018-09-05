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Rektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Rektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'nın Sağlık Bakanı yardımcılığına getirilmesinin ardından hem bu üniversiteye, hem de vekil rektör olduğu Kayseri Üniversitesi'ne rektör atanmadı. Her iki üniversitede de 1,5 aydır akademik atamalar ve işlemler yapılamıyor, diploma verilemiyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, bu görevinin yanı sıra önce yeni kurulan Kayseri Üniversitesi'ne vekil rektör olarak atandı. Prof. Dr. Güven, 21 Temmuz'da yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki Sağlık Bakanlığı'na, bakan yardımcılığına getirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yeni görevlendirmenin ardından YÖK yönetmeliğine göre, rektör vekili ve yardımcılarının da görevleri otomatikman sonlandı. 21 Temmuz'dan beri ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'ne yeni atama yapılmadığından idare işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülürken, akademik personelle ilgili tüm işlemler ise durdu. ERÜ'den mezun olanlara diplomaları 45 gündür verilemedi. Yetkisizlik nedeniyle uzman, doçent ve profesör atamaları ve ayrılışları da askıya alındı. Üniversitede Tıp Fakültesi'ne bağlı kalp, diyaliz, çocuk ve araştırma hastanelerine hemşire alımı da yapılamadı.
Üniversite yetkilileri, ERÜ rektörlüğüne yapılacak asli atamayla aynı zamanda yeni kurulan Kayseri Üniversitesi rektörlüğüne de vekalet atamanın gerçekleşmiş olacağına dikkat çekerek, birçok işlemin 45 gündür beklemede olduğunu söyledi.

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Rektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyor

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