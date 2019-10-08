HABER

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

Adana’da doğum yaptıktan sonra 18 gün boyunca bebeğini emziremeyen anne, Relaktasyon Polikliniği sayesinde ilk kez bebeğini emzirdi.

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

Adana’da doğum yaptıktan sonra 18 gün boyunca bebeğini emziremeyen anne, Relaktasyon Polikliniği sayesinde ilk kez bebeğini emzirdi. Anne Büşra Pul Kiper, “Annelere tavsiyem kesinlikle böyle problemleri varsa vazgeçmesinler” dedi.
Büşra Pul Kiper (28) ile Oğuz Kiper (30) çiftinin 5 ay önce Güneş isimli kızları dünyaya geldi. Güneş’in doğduğu gün annenin sütü gelmediği için aile bebeği ilk gün biberon ile besledi. İkinci gün ise Büşra Pul Kiper’in sütü geldiği halde Güneş anne sütü alamadı ve 18 gün boyunca aile bebeklerini dışarıdan besinlerle biberon ile besledi.
Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde Adana’da ilk kez açılan Relaktasyon Polikliniğine başvuran Büşra Pul Kiper, buradaki görevli hemşire ve doktorlar sayesinde 18 gün sonra ilk kez Güneş’i emzirdi. Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşah Keskin, Relaktasyon Polikliniğiyle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ayda 109 annenin emzirme sorunlarının giderildiğini anlattı. Keskin, “Emzirmede sıkıntı yaşayan, emzirmeye başlamış ancak daha sonra sütü kesilmiş annelere hizmet vermek amacıyla kuruldu. İlgi çok güzel. Beklediğimizden de çok güzel. Hastalar santralden buraya ulaşıyorlar. Mesai saatleri içerisinde yüz yüze, mesai saatleri dışında da telefon ile anne sütü danışmanlık hizmeti veriliyor. Artık emzirmekten umudunu kesmiş annelerin tekrar emzirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Ten tene temas önemli”
Relaktasyon Polikliniği’nde görevli 23 yıldır ebelik yapan Fatma Türkmenoğlu ise, “Buraya başvuran annelerimize ve anne adaylarımıza emzirme, anne sütü ve bununla ilgili karşılaşılan problemlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Yüz yüze eğitimleri genelde burada veriyoruz ama bu hastanede doğum yapmış veya kontrole gelmiş bütün hastalar buradan eğitim alabiliyorlar. Hiçbir hastayı boş göndermiyoruz. Güzel geri dönüşlerimiz var” dedi.
Öte yandan Fatma Türkmenoğlu, hiç doğum yapmadığı halde evlatlık olarak çocuk sahibi olan annelerin de polikliniğe başvurabileceğini belirtti. Türkmenoğlu, “Ten tene temas çok önemli. Anneye özgüven verdikten sonra gerisi oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir duygu”
Poliklinik sayesinde ilk kez bebeğini emziren anne Büşra Pul Kiper de, bebeğini emzirebildiği için mutluluk yaşadığını belirtti. Annelere de tavsiyelerde bulunan Kiper, daha sonra şunları söyledi:
“İlk biberon verildi başka hastanede ikinci gün sütüm geldiği halde beni emmek istemedi kızım. Güneş 18 günlüktü buraya geldiğimde. Fatma ebe bizimle 1,5 saat ilgilendi ve Güneş ilk defa 18 gün sonra 1 buçuk saat boyunca anne sütü aldı. Çok güzel bir duyguydu. Ben hiç emmeyecek diye düşünüyordum. Sütüm geldiği halde Güneş beni emmiyordu. Annelere tavsiyem kesinlikle böyle problemleri varsa vazgeçmesinler. 1,5 saat boyunca Güneş beni emdiğinde ben ağladım Güneş emdi sürekli. Çok güzel bir duygu. Hala da devam ediyor çok şükür."

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Risk grubundakilere ücretsiz verilecekRisk grubundakilere ücretsiz verilecek
Nobel Tıp Ödülü'nü vücudun oksijene tepkisini araştırıp kanser araştırmalarına katkı sağlayan üç bilim insanı kazandıNobel Tıp Ödülü'nü vücudun oksijene tepkisini araştırıp kanser araştırmalarına katkı sağlayan üç bilim insanı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.