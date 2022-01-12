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Rembrandt’ın Gece Devriyesi'ne yapay zeka dokunuşu! Bir sanat eserinin en ayrıntılı fotoğrafı çekildi

12.01.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum, bir sanat eserinin en büyük ve en ayrıntılı fotoğrafı" diyerek Rembrandt'ın başyapıtı Gece Devriyesi'nin 717 gigapiksellik fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, dünyanın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü olarak görüntülenebiliyor.

Rembrandt’ın Gece Devriyesi'ne yapay zeka dokunuşu! Bir sanat eserinin en ayrıntılı fotoğrafı çekildi

Gelişen teknoloji ve yapay zekanın şüphesiz getirdiği birçok avantaj var. Amsterdam'da bulunan Rijksmuseum ise bu avantajın farkında. Çünkü Rijksmuseum, yapay zekadan faydalanarak bir sanat eserinin şimdiye kadarki en büyük ve en ayrıntılı fotoğrafını çekti.

717 GIGAPIKSEL BÜYÜKLÜĞÜNDE

Rijksmuseum, Rembrandt van Rijn’in 1642 yılında tamamladığı nadide bir eser olan Gece Devriyesi'ni ele alarak, aylarca verilen emek ile sanat tarihinin en ayrıntılı ve en büyük fotoğrafını yayınladı.

Ekip, 100 megapiksel Hasselblad H6D 400 MS kamera kullanarak 5,5 cm x 4,1 cm ölçülerinde 8 bin 439 ayrı fotoğraf çekti.

Gece Nöbeti

8 bin 439 ayrı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle ise toplam dosya boyutu 5,6 terabayt olan 717 gigapiksellik ultra yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf oluşturuldu.

İki piksel arasındaki mesafenin 5 mikrometre olduğu ifade edilirken, bu küçük fotoğrafları bir araya getirmek için yapay zeka kullanıldıği aktarıldı.

DÖRT KAT DAHA KESKİN

Müze, Gece Devriyesi'nin 717 gigapiksellik fotoğrafın yaklaşık 18 ay önce yayınladığı selefinden dört kat daha keskin olduğunu belirtti.

Gece Devriyesi

Bir sanat eserinin şimdiye kadar çekilmiş en büyük ve en ayrıntılı fotoğrafı, Rijksmuseum'un internet sitesinden görüntülenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Amsterdam
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