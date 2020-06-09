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  4. Remdesivir Corona Enfeksiyonlu Şebeklerde Olumlu Sonuç Verdi

Remdesivir Corona Enfeksiyonlu Şebeklerde Olumlu Sonuç Verdi

09.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Remdesivir adlı deneysel ilacın Corona virüsüne karşı etkisini araştıran uzmanlar, şebekler üzerinde yapılan deney sonucunda, ilacın virüsün neden olduğu akciğer rahatsızlığını engellediği bulgusunu elde etti. Araştırmanın sonucu bilim dergisi Nature'da yayınlandı

Remdesivir Corona Enfeksiyonlu Şebeklerde Olumlu Sonuç Verdi

Remdesivir adlı deneysel ilacın Corona virüsüne karşı etkisini araştıran uzmanlar, şebekler üzerinde yapılan deney sonucunda, ilacın virüsün neden olduğu akciğer rahatsızlığını engellediği bulgusunu elde etti. Araştırmanın sonucu bilim dergisi Nature'da yayınlandı.

Gilead Sciences Inc. firmasının ürettiği antiviral ilaç remdesivir; ABD, Hindistan ve Güney Kore'de, Corona enfeksiyonunun ağır seyrettiği hastaların tedavisinde bir süredir kullanılıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde de ilacın belirli durumlarda kullanılmasına izin veriliyor.

Remdesivirin insanlar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar devam ediyor. Bu çalışmalardan şu ana kadar elde edilen bulgulara göre ilacı kullanan Corona enfeksiyonlu hastalar, hastalığı daha çabuk atlatıyor.

Nature dergisinde Salı günü yayınlanan araştırmadaysa 12 şebeğe Corona virüsü bulaştırıldığı ve bunlar arasından yarısına rahatsızlığın ilk evrelerinde remdesivir verildiği aktarıldı. Deneyin sonucunda remdesivir verilen şebeklerde solunum yolu rahatsızlığı oluşmadığı ve virüsün akciğerlere verdiği hasarın azaldığı gözlemlendi.

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